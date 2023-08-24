Специалисты Санкт-Петербурга завершили ремонт детского сада в Сартане

Детский сад под Мариуполем готовится к открытию. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты Санкт-Петербурга завершили ремонт детского сада в поселке Сартана под Мариуполем. Сейчас регион-шеф устанавливает мебель и оборудуют детские площадки в дошкольном учреждении. Об этом сообщает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Специалисты из Санкт-Петербурга завершили ремонт в одном из детских садов в поселке Сартана. Строители отремонтировали его в кратчайшие сроки. Сейчас они устанавливают мебель и оборудуют детские площадки. Дошкольное учреждение примет малышей уже в сентябре, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что строители из Подмосковья начали укладывать асфальт на строящийся мост через реку Кальмиус. Он свяжет поселки Сартана и Талаковка с Мариуполем и прилегающими населенными пунктами.

Кроме того, компания «РКС-НР» в Левобережном районе Мариуполя восстанавливают многоквартирный жилой дом. Сейчас строители успешно устранили последствия обстрелов и возгораний.

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