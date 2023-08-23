В Сартане укладывают асфальт на строящийся мост через реку Кальмиус

Общая протяженность моста со всеми подходами — 390 метров. Фото: Минтранс ДНР

Строители из Подмосковья начали укладывать асфальт на строящийся мост через реку Кальмиус. Он свяжет поселки Сартана и Талаковка с Мариуполем и прилегающими населенными пунктами. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— Строительство мостового сооружения обеспечит устойчивую транспортную связь поселков Сартана и Талаковка, которые сильно пострадали от украинских обстрелов и нуждаются в восстановлении, с административным центром Мариупольского городского округа и прилегающими населенными пунктами. Общая протяженность объекта с подходами составит 390 м. Строительная готовность моста — 90%, — заявили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что завершить работы планируют в 3 квартале 2023 года.

Тем временем в Левобережном районе Мариуполя восстанавливают многоквартирный жилой дом. Здание серьезно пострадало во время боевых действий весной прошлого года.

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