Специалисты Санкт-Петербурга установили в Мариуполе на здании Центра детского и юношеского творчества астрокупол

В Мариуполе специалисты из Петербурга установили астрокупол. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе на здании Центра детского и юношеского творчества специалисты Санкт-Петербурга установили астрокупол и украсили его тематическими граффити. Об этом сообщает администрация города.

- На днях петербургские строители установили на здании Центра детского и юношеского творчества астрокупол и украсили здание тематическими граффити. Когда работы на объекте будут завершены, в Центре для юных мариупольцев будет организован астрономический кружок, - отмечают в мэрии.

Напомним, что строители из Санкт-Петербурга завершают ремонт 40 новых трамвайных остановок в Мариуполе. Все работы регион-шеф проводит по графику. На данный момент специалисты заняты благоустройством прилегающей территории.

Кроме того, специалисты Фонда капитального ремонта Московской области восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. Сейчас регион-шеф ведет монтаж системы отопления, горячего и холодного водоснабжения.

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