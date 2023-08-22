Специалисты из Московской области восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя

Подмосковье восстанавливает детский сад. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. Сейчас регион-шеф ведет монтаж системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

- В настоящее время ведется монтаж системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, слаботочных систем, вентиляции и вентилируемого фасада. Продолжаются электромонтажные работы и работы в местах общего пользования. Окна заменены, кровельные работы завершены, - отметил министр ЖКХ Московской области.

Антон Велиховский добавил, что в дошкольном учреждении обновят мебель, игрушки и оборудование, чтобы обеспечить безопасное и комфортное пространство для развития и воспитания детей.

Напомним, что специалисты Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ с опережением графика возводят комплекс Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе. Медцентр готов уже на 81%.

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