На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый триколор ко Дню флага России

На центральной площади города провели торжественное собрание ко Дню флага России. Фото: ТГ/Моргун

На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый триколор ко Дню государственного флага России, который побывал во многих горячих точках и везде символизировал славу страны и крепкую дружбу ее народов. Об этом сообщил глава города Олег Моргун.

- На центральной площади города провели торжественное собрание ко Дню государственного флага Российской Федерации. К руководству городской и районных администраций, активистам МГЕР, «Волонтерской Роты» и «Юнармии» присоединились представители Федерального агентства по делам национальностей, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что Мариуполь стал ярким примером такого братства и взаимовыручки всех национальностей Большой России.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике День флага России отметили автомобильным пробегом. В праздничном автопробеге приняли участие десятки автомобилистов из разных городов региона.

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