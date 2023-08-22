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НовостиОбщество22 августа 2023 9:38

На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый триколор ко Дню флага России

Ко Дню флага России на центральной площади Мариуполя провели торжественное собрание
Владислав ГУЩИН
На центральной площади города провели торжественное собрание ко Дню флага России. Фото: ТГ/Моргун

На центральной площади города провели торжественное собрание ко Дню флага России. Фото: ТГ/Моргун

На центральной площади Мариуполя развернули 100-метровый триколор ко Дню государственного флага России, который побывал во многих горячих точках и везде символизировал славу страны и крепкую дружбу ее народов. Об этом сообщил глава города Олег Моргун.

- На центральной площади города провели торжественное собрание ко Дню государственного флага Российской Федерации. К руководству городской и районных администраций, активистам МГЕР, «Волонтерской Роты» и «Юнармии» присоединились представители Федерального агентства по делам национальностей, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что Мариуполь стал ярким примером такого братства и взаимовыручки всех национальностей Большой России.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике День флага России отметили автомобильным пробегом. В праздничном автопробеге приняли участие десятки автомобилистов из разных городов региона.

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