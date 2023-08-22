Пушилин: «Мы испытываем особенное чувство гордости за то, что живем в многонациональной и богатой стране»

Для жителей Донбасса российский флаг обрел особый смысл. Фото: ТГ/Пушилин
Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил соотечественников с Днем Государственного флага Российской Федерации. Он отметил, что флаг страны стал символом единства для всего русского народа, его великой истории и свершений.
По словам Пушилина, для жителей Донбасса российский флаг обрел особый смысл, вдохновив их на утверждение исторической правды, став знаменем сделанного людьми основополагающего выбора. Он дорог и ценен каждому жителю Республики как неотъемлемая часть Большой Родины.
- В этот день мы испытываем особенное чувство гордости за то, что живем в многонациональной и богатой стране, где каждый из нас может найти свое место и внести свой вклад в защиту и развитие России, - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Пушилин пожелал всем жителям ДНР скорейшей Победы, счастья, мира и благополучия под защитой флага РФ.
Тем временем в Донецке в преддверии Дня города установили арт-объект. Инсталляция «С Днем рождения, Донецк!» появилась на площади Ленина в Ворошиловском районе.
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