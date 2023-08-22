В ДНР отметили День флага России автомобильным пробегом

В автомарше приняли участие активисты молодежных организаций Республики Фото: Александр ПАРШИН

В Донецкой Народной Республике День флага России отметили автомобильным пробегом. Как сообщили в ДАН, в праздничном автопробеге приняли участие десятки автомобилистов из разных городов региона.

Сообщается, что колонна, состоящая из нескольких десятков машин, украшенных российскими триколорами и флагами общественных организаций, отправилась в дорогу из парка имени Ленинского Комсомола в Донецке. Машины проехали по центральным улицам столицы ДНР и других городов - Макеевки и Харцызска. В автомарше приняли участие активисты Народной Дружины и Молодой Республики.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил соотечественников с Днем Государственного флага Российской Федерации. Он отметил, что флаг страны стал символом единства для всего русского народа, его великой истории и свершений.

По словам Пушилина, для жителей Донбасса российский флаг обрел особый смысл, вдохновив их на утверждение исторической правды, став знаменем сделанного людьми основополагающего выбора. Он дорог и ценен каждому жителю Республики как неотъемлемая часть Большой Родины.

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