Медцентр ФМБА в Мариуполе готов на 81%

Сдать медцентр ФМБА в Мариуполе планируют к осени 2024 года. Фото: скриншот из видео ВСК Минобороны РФ

Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ с опережением графика возводят комплекс Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе. Медцентр готов уже на 81%. Об этом сообщили в пресс-службе ВСК.

— Медцентр готов на 81%. Уже идет монтаж оборудования – рентген-аппаратов, установок КТ, МРТ, барокамеры и ангиографа. В центре с пропускной способностью 52 тысячи пациентов в год будут работать 13 различных отделений, где смогут оказать помощь жителям ДНР и других регионов России. Его сдадут к осени 2024-го, — отметили в пресс-службе компании.

Военстроевец Дмитрий Шукман подчеркнул, что лечебно-диагностический корпус (36 000 м²) будет разделен на 6 блоков, в каждом из которых – отделения. Здания были спроектированы так, чтобы выжать из минимальной площади максимум пользы.

Напомним, что 90% оборудования в медцентре ФМБА в Мариуполе будет российского производства.

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