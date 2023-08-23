Мариупольский порт отправил в Ростов-на-Дону судно с 1,3 тысячи тонн зерна

Очередная партия зерна отгружена из порта Мариуполя. Фото: Минтранс ДНР

В Мариупольском морском торговом порту продолжается работа по отгрузке сельскохозяйственных грузов. Так, в Ростов-на-Дону отправилось очередное судно с 1,3 тысячи тонн зерна. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- Очередное судно с пшеницей отправилось из Республики в Ростов-на-Дону. Порядка 1300 тонн пшеницы было погружено в оперативные сроки. Погрузка осуществлялась прямым вариантом: автомобиль – судно, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что с начала 2023 года порт обработал свыше 74 тысяч тонн различных грузов.

Напомним, что Мариупольский торговый порт продолжает активно восстанавливаться. Сейчас специалисты уже отремонтировали порядка 60% техники без закупки дорогостоящего оборудования и запасных частей.

Кроме того, в морской порт Мариуполя прибыло судно под управлением ФАУ «РосКапСтрой», которое доставило партию домокомплектов из Севастополя. Готовые комплекты будут использовать для строительства многоквартирных жилых домов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариупольский порт принял 23 тысячи тонн строительных грузов в 2023 году

Всего в 2023 году торговый порт в Мариуполе обработал свыше 74 тысяч тонн различных грузов (подробнее)