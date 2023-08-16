В Мариупольском порту специалисты восстановили порядка 60% техники

Мариупольский порт продолжает активно восстанавливаться. Фото: Минтранс ДНР

Мариупольский торговый порт продолжает активно восстанавливаться. Сейчас специалисты уже отремонтировали порядка 60% техники без закупки дорогостоящего оборудования и запасных частей. Об этом сообщает Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- Одно из важных подразделений портового хозяйства - база внутрипортовой механизации (БВМ), которая значительно пострадала во время боевых действий в городе в прошлом году. Уже восстановлено порядка 60% техники, в настоящее время проводится ремонт технически пригодных автопогрузчиков, бульдозеров, тягачей и другой техники, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что специалисты своими силами восстанавливают центрально ремонтно-механические мастерские (ЦРММ), которые расположены на территории порта. Модернизация мастерских позволит на объекте быстрее обеспечить проведение ремонта портовой механизации, которая в нем постоянно нуждается.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Санкт-Петербурга установили куранты на пожарном депо в Мариуполе

Часы на пожарном депо Мариуполя звучат в унисон с курантами Кремля в Москве (подробнее)