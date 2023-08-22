В морской порт Мариуполя доставили партию домокомплектов из Севастополя

Новая партия домокомплектов доставлена в морской порт Мариуполя из Севастополя. Фото: Минтранс ДНР

В морской порт Мариуполя прибыло судно под управлением ФАУ «РосКапСтрой», которое доставило партию домокомплектов из Севастополя. Готовые комплекты будут использовать для строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минстроя России.

- Готовые домокомплекты используются для строительства многоквартирных жилых домов. Домокомплект представляет собой набор строительных материалов, из которых подобно конструктору можно собрать дом в соответствии с прилагающейся проектной документацией, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что для постройки одного многоквартирного дома достаточно три таких партии. В домокомплект входит железобетонные панели для наружных и внутренних стен, лифтовые шахты, вентиляционные блоки, лестничные марши и площадки.

Напомним, что Мариупольский торговый порт продолжает активно восстанавливаться. Сейчас специалисты уже отремонтировали порядка 60% техники без закупки дорогостоящего оборудования и запасных частей.

Кроме того, ранее из Мариупольского порта в Ростов-на-Дону впервые отправили партию строительных материалов, которая была произведена в ДНР и ЛНР.

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