Из Мариупольского порта в Ростов-на-Дону отправили первую партию арматуры, произведенную в ДНР

Из порта Мариуполя отправили первую партию арматуры. Фото: Минтранс ДНР

Из Мариупольского порта в Ростов-на-Дону впервые отправили партию строительных материалов, которая была произведена в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Уже рассказывал о восстановлении работы порта в Мариуполе и доставке туда стройматериалов по Азовскому морю. А теперь впервые из Мариупольского порта в Ростов-на-Дону отправилось судно с партией арматуры и профилей, произведенных в ДНР и ЛНР — на металлургических предприятиях в Макеевке, Енакиево и Алчевске, - написал в телеграм-канале Хуснуллин.

Он добавил, что для промышленных предприятий Донбасса выход на российский рынок – это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны. По его словам, каждый новый субъект Российской Федерации имеет огромный потенциал, который будет реализован для развития всей страны.

Напомним, ранее директор Мариупольского морского порта Александр Солдатов сообщил, что в порту к работе подготовлены 18 причалов.

Кроме того, 26 июля в порт Мариуполя прибыли стройматериалы для восстановления ДНР. Параллельно в порту шла погрузка зерна, которая отправилась из Мариуполя в Ростовскую область.

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