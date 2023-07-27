В порту Мариуполя к работе подготовлены 18 причалов, из них 5 на сегодня задействованы под перевалку грузов. Фото: Минтранс ДНР

Министр транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин в ходе рабочей встречи с директором Мариупольского морского порта Александром Солдатовым доложил, что в целом в порту Мариуполя к работе подготовлены 18 причалов, из них пять задействованы под перевалку грузов.

- Директор порта доложил Министру транспорта ДНР об объемах обработки грузов в порту. Александр Солдатов также сообщил о том, что на сегодняшний день погрузка со 2-го причала осуществляется двумя способами - портальным краном и погрузочной машиной Брекстон, что позволило увеличить норму погрузки практически в два раза, - отмечают в Минтрансе ДНР.

Там добавили, что работа по увеличению объемов перевалки грузов в порту продолжается.

Напомним, что в порт Мариуполя прибыли стройматериалы для восстановления Донецкой Народной Республики. Параллельно в порту идет погрузка зерна, которая отправится из Мариуполя в Ростовскую область.

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