Московская область передала более 20 тысяч единиц профессионального инструмента Мариуполю

Администрация Сергиево-Посадского городского округа передала Мариуполю более 20 тысяч единиц профессионального инструмента. Фото: ТГ/ Моргун

Более 20 тысяч единиц профессионального инструмента в помощь Мариуполю передали администрация Сергиево-Посадского городского округа и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». Об этом сообщает глава Мариуполя Олег Моргун.

- Их распределили среди муниципальных предприятий в соответствии с полученными заявками. Кусачки, плоскогубцы, гаечные ключи, отвертки, пилы, гвоздодеры и многое другое поможет нашим коммунальщикам эффективнее наладить рабочий процесс и быстрее восстановить объекты городской инфраструктуры в их ведении, - отметил мэр города в телеграм-канале.

Олег Моргун добавил, что часть инструментов предадут учреждениям образования, культуры и спорта для их хозяйственных нужд. Глава города поблагодарил администрацию Сергиево-Посадского городского округа, организацию «Боевое братство» и всех, кто помогал в организации данного гуманитарного груза.

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