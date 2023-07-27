С 1 августа в Мариуполе начнется продажа квартир в легендарном Доме с часами

Новый жилой дом сохранит облик легендарного предшественника. Фото: «РКС-НН»

Застройщик «РКС-Девелопмент» начнет строительство знаменитого Дома с часами в Мариуполе. Историческое здание было сильно повреждено во время боевых действий, позже его демонтировали. Новый дом сохранит в себе архитектурные особенности и облик старого здания. Продажа квартир в доме под льготную ипотеку стартует с 1 августа. Об этом сообщили в «РосКапСтрое»Минстроя России.

— Дом сталинской архитектуры с часовой башней был визитной карточкой исторического центра города. На верхних этажах башни располагалась мастерская художника Виктора Арнаутова. Из-за значительных повреждений во время боевых действий здание пришлось демонтировать, — отметили в организации. — Новый дом часами будет построен в прежнем архитектурно-историческом облике. Проектом также предусмотрены коммерческие помещения, создание музея художника, часы и смотровая площадка.

Отмечается, что общая площадь дома — 20 000 кв.м. Жителям новых регионов будет доступна льготная ипотека по ставке не более 2% годовых.

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