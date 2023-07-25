Из Ростовской области в порт Мариуполя прибыли стройматериалы для восстановления ДНР

В порт Мариуполя прибыли стройматериалы, к отправке готовится очередная партия пшеницы. Фото: Минтранс ДНР

В порт Мариуполя прибыли стройматериалы для восстановления Донецкой Народной Республики. Параллельно в порту идет погрузка зерна, которая отправится из Мариуполя в Ростовскую область. Об этом сообщает Министерство транспорта региона.

- Мариупольский порт принял очередную партию строительных материалов для восстановления Республики – всего более 2000 тонн различных грузов. Задействуется суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой». Параллельно в порту идет погрузка зерна, которое отправится из Мариуполя в Ростовскую область. Это порядка 1500 тонн зерна, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что с начала 2023 года Мариупольский порт разгрузил уже свыше 44 тысяч тонн разного вида грузов, в том числе железобетонных конструкций – 7,3 тысячи тонн, порядка 26 тысяч тонн зерна и более 11 тысяч тонн стройматериалов.

Напомним, что строители Ленинградской области реставрируют двухэтажный жилой дом на одной из старинных улочек Мариуполя. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ООО «ПКС «Строймонолит».

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