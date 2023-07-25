Новый жилой комплекс в Мариуполе достроен: Специалисты возвели восемь панельных многоэтажек для 680 семей

Строительство восьми корпусов нового ЖК заняло меньше года. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе кирпичик за кирпичиком продолжается строительство домов и объектов социальной инфраструктуры. Строители посменно работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее обеспечить жителей города качественным и современным жильем. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» меньше чем за год построила жилой комплекс на проспекте Ленина.

- В новых регионах большой объем работ приходится на сферу жилищного строительства. Так, на днях сдали в эксплуатацию еще один современный ЖК – на проспекте Ленина в Мариуполе. Это 8 панельных многоэтажек для 680 семей, - сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Строительство восьми корпусов нового ЖК заняло меньше года. Фото: ППК «Единый заказчик»

В «Едином заказчике» рассказали «Комсомольской правде», что возведение восьми корпусов нового ЖК заняло меньше года.

- Все квартиры в новых домах сдаются с готовой внутренней отделкой, оборудованы кухонными гарнитурами и необходимой сантехникой, - говорят в компании. - На придомовой территории организованы удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки и установлены современные детские и спортивные площадки.

Строительство восьми корпусов нового ЖК заняло меньше года. Фото: ППК «Единый заказчик»

Напомним, что с начала работы в Мариуполе ППК «Единый заказчик» ввел в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов общей площадью 184 тысяч квадратных метров.

- Помимо жилого комплекса на проспекте Ленина, строителями также уже построены и введены в эксплуатацию новые дома на Иртышской улице, проспекте Строителей, бульваре Шевченко, улицах Семененко и Каффайская, - рассказывают в «Едином заказчике». - фТакже в настоящее время продолжается строительство двух новых пятиэтажных домов на улице Куприна, а также десяти корпусов в жилом комплексе на улице Гугеля в Левобережном районе города. Первые три корпуса этого ЖК планируется ввести в эксплуатацию до конца августа.

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