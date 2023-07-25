Студенты помогают восстанавливать жилые дома в Мариуполе

Восстанавливать жилые дома в Мариуполе помогают студенты Донбасской национальной академии строительства (архивное фото)

В Мариуполе продолжаются восстановительные работы, существенную часть которых выполняют строители из Московской области. В период летних каникул на стажировку к ним пришли будущие строители, архитекторы и прорабы – студенты из Донбасской национальной академии строительства. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта Московской области.

Сами учащиеся говорят, что для них это уникальная возможность получить практический опыт, а также помочь городу в восстановлении домов, пострадавших от боевых действий.

- Студенческие отряды делятся по направлениям и каждое направление летом уезжает на работу. В этом году нам впервые представилась возможность поработать в Мариуполе, - говорит студентка Ольга Миронова.

Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов, среди которых пункты временного размещения граждан, многоквартирные дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (школы, садики, дома престарелых, многофункциональные центры). Также должное внимание уделяется благоустройству общественных территорий.

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