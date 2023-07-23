В ДНР откроют семнадцать МФЦ до конца этого года

Здания будущих МФЦ в Донецке приводят в порядок. Фото: Московский штаб восстановления столицы ДНР

В Донецкой Народной Республике в июле откроются два отделения МФЦ, еще 15 – в августе. К концу этого года завершатся текущие ремонты в 22 отделениях МФЦ, сообщил руководитель Минэкономразвития ДНР Владимир Зверков.

Он отметил важность открытия новых отделений МФЦ в максимально сжатые сроки.

СНИЛС, ОМС, ИНН

- Это тем более важно в период, когда в Республике после получения жителями гражданства Российской Федерации необходимо обеспечить граждан такими документами как СНИЛС, ОМС, ИНН. Данные услуги занимают лидирующее положение среди всех услуг, оказываемых в МФЦ, - сообщил Владимир Зверков.

Во время совещания под руководством Министра экономического развития РФ Максима Решетникова озвучено, что до конца этого года количество офисов «Мои документы» в новых регионах увеличится с 64 до 90, а количество федеральных госуслуг вырастет в полтора раза с нынешних 39 до 51 и достигнет стандартного количества, доступного в любом регионе страны.

ПРОЕКТ «ОДНО ОКНО БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»

- МФЦ новых регионов ведет постоянный набор сотрудников. Минэкономразвития разработало специальную программу адаптации новых сотрудников – «Азбуку адаптации». Также совместно с ОНФ проводим семинары-интенсивы для сотрудников МФЦ и их учредителей по проекту «Одно окно большой страны», – отметил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Проект по созданию сети МФЦ реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2012 года. В настоящее время система МФЦ насчитывает более 12,6 тысяч подразделений, включающих 51 тысячу окон обслуживания. Только за первый квартал 2023 года количество обращений составило более 19 миллионов, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг – 98 процентов.

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