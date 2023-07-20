В Донецке к 20 августа начнут работать пять новых МФЦ

МФЦ на улице Куприна в Донецке. Фото: Правительство Москвы

В Донецке пять обновленных многофункциональных центров (МФЦ) в Ленинском, Калининском, Ворошиловском и Буденовском районах начнут принимать граждан к 20 августа. Такими планами с «Комсомольской Правдой» поделился представитель московского штаба по восстановлению Донецка Андрей Максимов.

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- Пять МФЦ в Донецке готовим по поручению Президента России Владимира Путина с мая этого года. Раньше они были расположены в неприспособленных помещениях бывших банков, - рассказывает Андрей Максимов. - А многофункциональный центр - это комфортная зона, куда человек может прийти за любыми документами и получить их без очередей.

Представитель московского штаба по восстановлению Донецка сообщил, что всего в столице ДНР в этих учреждениях появится 120 новых современных окон приема граждан.

В РАБОТЕ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ОБЪЕКТОВ

Так сейчас выглядит детский сад в Ленинском районе. Фото: Правительство Москвы

Так сейчас выглядит детский сад в Ленинском районе. Фото: Правительство Москвы

На сегодняшний день специалисты из Москвы работают практически на полутора тысячах объектов в столице ДНР. Это и жилые дома, вузы, объекты культуры, здравоохранения, правопорядка, а также дороги и инженерные сети.

Ясли сад № 21 порадует малышей. Фото: Правительство Москвы

Ясли сад № 21 порадует малышей. Фото: Правительство Москвы

Специалисты московского штаба по восстановлению Донецка проводят восстановительные работы по поручению Правительства Москвы и лично - Сергея Собянина. Все специалисты (а это более 3 тысяч человек!) - сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы. Каждый день в восстановительных работах столицы Республики они задействуют более 500 единиц техники.

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