Москва восстановит лицей и пять детских садиков в Донецке к 1 сентября

Многопрофильный лицей №5 в Донецке. Фото: Правительство Москвы

Специалисты московского штаба по восстановлению Донецка отстроят лицей и пять детских садиков в столице Донецкой Народной Республики к 1 сентября. Об этом «КП» сообщил представитель московского штаба по восстановлению Донецка Андрей Максимов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

- Лицей №5 и садики №№ 328, 187, 40, 31 и 13 капитально отремонтируем. Они станут нашей визитной карточкой. Покажем, как собираемся преобразить остальные объекты образования Донецка, когда обстановка позволит это сделать, - рассказал Андрей Максимов.

Многопрофильный лицей №5 в Донецке. Фото: Правительство Москвы

По его словам, на территории садиков обустроят детские площадки. В помещениях установят новые кроватки. Все детсады получат постельные принадлежности, одежду для сотрудников - полная комплектация по современным нормам.

Сейчас московские специалисты приводят в порядок всего 28 школ и 27 детских садов в Донецке.

Многопрофильный лицей №5 в Донецке. Фото: Правительство Москвы

- Где-то пока делаем косметические ремонты, где-то восстанавливаем систему отопления / водоснабжения, где-то ремонтируем крыши, - говорит представитель московского штаба по восстановлению города.

ТРАНСФОРМАТОРЫ УЖЕ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ

На сегодня специалисты из Москвы работают практически на полутора тысячах объектов в столице ДНР. Это и жилые дома, вузы, объекты культуры, здравоохранения, правопорядка, а также дороги и инженерные сети. В первую очередь они полностью поменяли 263 линии электроснабжения и 43 трансформаторные подстанции.

Многопрофильный лицей №5 в Донецке. Фото: Правительство Москвы

- В 509 жилых домах мы установили более 11 тысяч окон, которые были выбиты или повреждены в результате обстрелов ВСУ. Аварийные бригады в этих зданиях устраняли и конструктивные повреждения, вызванные теми же обстрелами. Восстановили более 30 тысяч квадратных метров крыш, – рассказал Андрей Максимов.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Большую работу спецы также проводят по подготовке Донецка к отопительному сезону. Намечено привести в порядок 2 532 здания (это в основном жилье). Больше половины зданий уже готовы к предстоящему отопительному сезону.

Многопрофильный лицей №5 в Донецке. Фото: Правительство Москвы

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