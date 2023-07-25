Ленобласть реставрирует двухэтажный жилой дом на одной из старинных улочек Мариуполя

Ленинградская область реставрирует двухэтажный жилой дом в Мариуполе. Фото: «РКС-НР»

Строители Ленинградской области реставрируют двухэтажный жилой дом на одной из старинных улочек Мариуполя. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации ООО «ПКС «Строймонолит». В компании добавили, что здание из девяти квартир серьезно пост пострадало от попаданий снарядов и осколков, а также внутреннего возгорания.

- Строители Ленинградской области практически подарили «вторую жизнь» этому дому: восстановили весь конструктив, возвели новую кровлю, заменили оконные и дверные блоки, произвели утепление фасада по технологии «мокрый фасад», - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Кроме того, специалисты выполнили отделочные работы общедомовых помещений. Сейчас жители дома завершают ремонт своих квартир.

Отметим, что реставрация объекта проходит при координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». Строительный контроль осуществлен ГБУ МО «УТНКР».

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