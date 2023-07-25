Мэр Мариуполя проверил ход ремонта избирательных участков

Моргун проверил ход ремонта в зданиях будущих избирательных участков. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун и управляющая делами городской администрации Наталья Сотникова проинспектировали ход ремонта избирательных участков. По мнению мэра, они начнут работу в утвержденные сроки.

— Капитальный ремонт выполняется в соответствии с утвержденными графиками. Не сомневаюсь, в указанные сроки УИКи приступят к полноценной работе. Выражаю благодарность подрядным организациям, которые задействованы на объектах, за оперативность и высокое качество проводимых ремонтных работ, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что в приморском городе сейчас продолжается благоустройство центрального проспекта Ленина. Строители оборудуют парковки и дорожки для прогулок. Закончить ремонтные работы планируют к осени 2023 года. Ранее на проспекте Ленина завершили ремонт жилого массива. Работы начались в июне прошлого года.

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