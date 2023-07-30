К Нахимовскому училищу через новый парк: В приморской зоне Мариуполе идут масштабные стройки

В Мариуполе идет большая стройка. Фото: Александр ИВАНОВ

Приморский парк в Мариуполе был создан в 1968 году. Он является, своего рода, мостом между спальными кварталами Приморского района и городским пляжем. Через живописные места, давно обветшалой парковой зоны, проходят основные пешие дороги к побережью Азовского моря. Территория парка имеет прямоугольную форму и занимает площадь в 60 гектар, что делает ее самой большой зоной отдыха морской столицы Республики.

Реставрированы вход и дорожное полотно Аллеи детей войны. Фото: Александр ИВАНОВ

Создание новой пешеходной дороги на месте бывших кустарниковых зарослей. Фото: Александр ИВАНОВ

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» начали ремонтно-восстановительные работы в парке в начале апреля. В планах у строителей - модернизация 19 километровой дорожно-тропиночной сети, новые спортивные площадки, кемпинг зоны, ремонт мемориала «Освободителям Донбасса» (завершен), восстановление памятника морякам-освободителям «Бронекатер», площадь вокруг него, Холм Славы, главная смотровая площадка, Свято-Николаевский храм и мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы, создание современных и удобных спусков к морю, установка новых скамеек, урн и фонарей — они будут выполнены в едином стиле. В добавок идет реконструкция улицы Набережной – проезжей части и восстановление пляжной зоны. Завершить работы по Приморскому парку планируется к 1 сентября.

Новый асфальт дорожно-тропиночной сети парка. Фото: Александр ИВАНОВ

Работы по укладке дорожного покрытия на центральной аллее Приморского парка. На заднем плане памятник «Броненосец», который сейчас проходит капитальную реставрацию. Фото: Александр ИВАНОВ

Территория смотровой площадки над Азовским морем – работы по ремонту и созданию нового облика идут полным ходом. Фото: Александр ИВАНОВ

Создание Нахимосвкого училища идет активными темпами. Фото: Александр ИВАНОВ

Работы по укладке дорожного покрытия на центральной аллее Приморского парка. На заднем плане памятник «Броненосец», который сейчас проходит капитальную реставрацию. Фото: Александр ИВАНОВ

По словам старшего прораба смены паркостроителей Ходжи Тахмина, работать здесь не составляет труда, даже приятно.

- У нас есть перерыв, час, успеваем спуститься за 10 минут, охладиться в Азовском море, перекусить, подняться и снова работать, - рассказывает Тахмина. - Это очень приятно и здорово! Я на стройках 15 лет работаю, но чтобы объект был рядом с морем – второй раз. Работаем в две смены, в отличии от соседей, строящих училище, мы ночью не работаем. Нас на автобусах два раза в день привозят и увозят. Кому-то больше нравится работать в первой половине дня – рано встали, рано вернулись в пансионат, где проживаем. А большинству нравится вторая смена – выспался и в бодрости духа, без кофе, работаешь до вечера.

Создание Нахимосвкого училища идет активными темпами. Фото: Александр ИВАНОВ

Создание Нахимосвкого училища идет активными темпами. Фото: Александр ИВАНОВ

Создание Нахимосвкого училища идет активными темпами. Фото: Александр ИВАНОВ

Рядом с рабочими «Единого заказчика» трудятся их коллеги из Военно-строительного комплекса Российской Федерации. Результатом их деятельности к 1 сентября 2024 года станет открытие именитого филиала Нахимовского училища. Оно станет пятым по счету после Владивостока, Мурманска, Калининграда и Севастополя. С высоты птичьего полета корпуса нахимовки будут напоминать пришвартованные у причала корабли.

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