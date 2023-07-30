Мэр Мариуполя поздравил моряка-ветерана, покорившего Атлантику, с Днем военно-морского флота

Евгений Березин был удостоен награды «За боевые заслуги». Фото: Моргун/ТГ

Глава Мариуполя Олег Моргун и кандидаты в депутаты от «Единой России» поздравили моряка-ветерана Евгения Березина с Днем военно-морского флота. Ветеран двадцать лет служил на подводных лодках, совершил десять дальных походов и четыре автономных плавания в Центральную Атлантику, Северное море и другие океаны и моря.

— По случаю профессионального праздника вручил Евгению Березину благодарность за доблестную службу, верность долгу и отвагу. Пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия, — отметил Моргун.

Градоначальник подчеркнул, что знаменитый моряк был награжден медалью «За боевые заслуги», а всего в его послужном списке — 9 медалей и 5 нагрудных знаков.

— Вспомнили с ветераном отдельные вехи его службы. В 1972 году Евгений Федорович лично показывал обустройство подводной лодки руководителю Кубы Фиделю Кастро. За умелые действия по тушению пожара на судне был награжден медалью «За боевые заслуги», — рассказал мэр.

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