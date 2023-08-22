Мариупольский порт принял 23 тысячи тонн строительных грузов в 2023 году

За неделю с 14 по 20 августа порт в Мариуполе принял 1259 тонн стройматериалов. Фото: ФАУ «Роскапстрой»

Мариупольский торговый порт за 2023 год обработал порядка 23 тысяч тонн строительных материалов, которые необходимы для восстановления ДНР. Всего порт принял около 74 тысяч тонн различных грузов. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

— За отчетный период этого года порт обработал более 74 тысяч тонн различного вида грузов, в том числе порядка 23 тысяч тонн строительных материалов, которые предназначены для проведения восстановительных работ на новых территориях РФ. На территории Мариупольского порта силами ФАУ «Роскапстрой» организован и запущен логистический центр по приему и накоплению строительных материалов, — заявили в Минтрансе.

Сейчас под управлением «Роскапстроя» находится четыре судна, который доставляют грузы в Мариуполь. Нагрузка на морские ворота ДНР увеличилась — только за одну неделю с 14 по 20 августа было отгружено 1259 тонн строительных материалов.

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