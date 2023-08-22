Строители Петербурга завершают ремонт 40 новых трамвайных остановок в Мариуполе

Строители Петербурга завершают ремонт остановок в Мариуполе. Фото: ДАН

Строители из Санкт-Петербурга завершают ремонт 40 новых трамвайных остановок в Мариуполе. Все работы регион-шеф проводит по графику. На данный момент специалисты заняты благоустройством прилегающей территории. Об этом сообщает администрация города.

- Работы на объектах петербургские строители ведут по графику. Ремонтные работы завершаются на 40 новых трамвайных остановках. Там уже установлены урны, рекламные щиты, ведется благоустройство прилегающей территории, - отмечают в мэрии.

Напомним, что в Мариуполе вскоре откроют современную стоматологическую поликлинику, она будет расположена на бульваре Шевченко. В здании уже заменили стеклопакеты. Затем специалисты займутся внутренней отделкой помещения.

Кроме того, специалисты из Московской области восстанавливают школу в Ильичевском районе Мариуполя. Сейчас строители ведут работы по устройству фундамента и кровли. В местах общего пользования выполняются штукатурные работы.

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