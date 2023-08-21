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НовостиОбщество21 августа 2023 6:19

В Мариуполе работники коммунальных служб занялись благоустройством Приморского парка

Долгое время Приморский парк оставался заброшенным, однако теперь его намерены сделать одним из красивейших парков Мариуполя
Ирина ДМИТРИЕВА
Таких масштабных работ по благоустройству в Приморском парке еще не проводилось. Фото: ТГ/Моргун

Таких масштабных работ по благоустройству в Приморском парке еще не проводилось. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе 80 сотрудников из пяти коммунальных предприятий города вышли на работы по благоустройству Приморского парка. Перед собой поставили первоочередную задачу - обрезать траву и сухостой, вывезти накопившийся мусор и привести в порядок зеленые зоны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Как подчеркнул градоначальник, таких масштабных работ по благоустройству в Приморском парке еще не проводили. Только на обрезку травы и сухостоя бросили силы 50 человек с 40 косами и 10 бензопилами. Также задействовали четыре единицы спецтехники.

- Долгое время парк оставался заброшенным, но теперь он станет одним из красивейших парков Мариуполя, а для жителей Приморского района - любимым местом для отдыха и занятия спортом, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе из-за жаркой погоды усилили полив зеленых насаждений. Особое внимание мариупольские коммунальщики уделяют цветникам, розам, хвойным и лиственным кустарникам, а также деревьям.

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