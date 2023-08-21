В Мариуполе работники коммунальных служб занялись благоустройством Приморского парка

Таких масштабных работ по благоустройству в Приморском парке еще не проводилось. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе 80 сотрудников из пяти коммунальных предприятий города вышли на работы по благоустройству Приморского парка. Перед собой поставили первоочередную задачу - обрезать траву и сухостой, вывезти накопившийся мусор и привести в порядок зеленые зоны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Как подчеркнул градоначальник, таких масштабных работ по благоустройству в Приморском парке еще не проводили. Только на обрезку травы и сухостоя бросили силы 50 человек с 40 косами и 10 бензопилами. Также задействовали четыре единицы спецтехники.

- Долгое время парк оставался заброшенным, но теперь он станет одним из красивейших парков Мариуполя, а для жителей Приморского района - любимым местом для отдыха и занятия спортом, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе из-за жаркой погоды усилили полив зеленых насаждений. Особое внимание мариупольские коммунальщики уделяют цветникам, розам, хвойным и лиственным кустарникам, а также деревьям.

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