В Мариуполе из-за жаркой погоды усилили полив зеленых насаждений

Коммунальщики уже произвели полив хвойных и лиственных кустарников, кустов роз, а также цветников на площади более 1 630 квадратных метров. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе на текущей неделе усилили полив зеленых насаждений. Все - из-за существенного повышения температуры воздуха. Об сообщили в администрации города со ссылкой на МУП АГМ «Зеленстрой».

Там уточнили, что при этом особое внимание уделяется поливу цветников, роз, хвойных и лиственных кустарников, а также деревьев.

- Сейчас установилась очень жаркая погода. Чтобы предотвратить гибель зеленых насаждений, мы усилили поливочные мероприятия, - цитируют в мэрии слова руководителя «Зеленстроя» Павла Дереклеева.

Уточняется, что коммунальщики уже произвели полив 2 573 хвойных и лиственных кустарников, 735 кустов роз, а также цветников на площади более 1 630 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе скорректируют график работы сотрудников МУП АГМ «Зеленстрой». Такое решение было принято в связи с наступлением аномально жаркой и засушливой погоды. При этом в городе ежедневно выполняют покос травы, убирают пляжи, делают обрезку деревьев и вывозят сухостой, поливают и сажают цветники и зеленые насаждения.

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