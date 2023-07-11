В Мариуполе из-за жаркой погоды скорректируют график работы одной из городских служб

Температура воздуха в городе местами достигает +32°С. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе скорректируют график работы сотрудников МУП АГМ «Зеленстрой». Такое решение было принято в связи с наступлением аномально жаркой и засушливой погоды. Об этом сообщила администрация предприятия.

Там уточнили, что температура воздуха в городе местами достигает +32°С. В таких условиях служба не может рисковать здоровьем работающих в ней людей.

- Теперь сотрудники всех четырех производственных участков по благоустройству, а также гаража - участка механизации будут приступать к работе не в 08:00, а в 07:00 часов. И соответственно, завершать ее на час раньше, - заявили в «Зеленстрое».

Отметим, что в Мариуполе ежедневно выполняют покос травы, убирают пляжи, делают обрезку деревьев и вывозят сухостой, поливают и сажают цветники и зеленые насаждения. Все эти работы проводятся рабочими под открытым небом и при любой погоде.

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