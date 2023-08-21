В Мариуполе откроют современную стоматологическую поликлинику на бульваре Шевченко

Сейчас в здании будущей стоматологии проводят ремонт. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе вскоре откроют современную стоматологическую поликлинику, она будет расположена на бульваре Шевченко. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что ознакомился с ходом ремонта здания будущей стоматологии, который строители разделили на несколько этапов. Сначала они взялись за кровельные и фасадные работы, а также закрытие теплового контура. Эти мероприятия подходят к концу - в здании уже заменили стеклопакеты. Следующим этапом будет внутренняя отделка помещений, а уже потом специалисты займутся техническим оснащением поликлиники по современным российским стандартам.

Открытие больницы - не за горами.

- В ближайшем будущем этот важное для жителей 23-го микрорайона медицинское учреждение сможет начать прием пациентов, - заявил Моргун.

Тем временем работники коммунальных служб занялись благоустройством Приморского парка. Долгое время он оставался заброшенным, однако теперь его планируют сделать одним из красивейших парков Мариуполя.

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