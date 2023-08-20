В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают школу. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Московской области восстанавливают школу в Ильичевском районе Мариуполя. Сейчас строители ведут работы по устройству фундамента и кровли. Об этом сообщает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- На текущий момент ведутся работы по устройству фундамента, кровли, монтажу канализации и кабельных линий. В местах общего пользования выполняются штукатурные работы, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что взрывы и обстрелы причинили значительный ущерб зданию во время боевых действий весной прошлого года, повредив крышу, стены и окна, а также разрушив множество внутренних помещений. Однако специалисты из Московской области непрерывным усилиям восстанавливают школу.

Напомним, что в основных корпусах Мариупольского государственного университета имени Куинджи (МГУ) и Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) завершается подготовка к новому учебному году. 1 сентября два вуза примут порядка пяти тысяч студентов.

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