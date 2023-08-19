Два крупнейших вуза Мариуполя примут около пяти тысяч студентов 1 сентября

Основные корпуса двух вузов в Мариуполе откроют двери для студентов 1 сентября. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В основных корпусах Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи (МГУ) и Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) завершается подготовка к новому учебному году. 1 сентября два вуза примут порядка пяти тысяч студентов. Готовность двух университетов проверил гендиректор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

— Общая площадь восстанавливаемых зданий ПГТУ превышает 63 тыс. кв. метров, МГУ – более 15 тыс. кв. метров. В основных корпусах вузов завершаются наружные и внутренние отделочные работы, проводится генеральная уборка. В День знаний – 1 сентября – крупнейшие высшие учебные заведения Мариуполя примут в обновленных аудиториях более 5000 студентов, — заявили в организации.

Напомним, что «Единый заказчик» восстанавливает в Мариуполе исторический центр города, Приморский парк и больницу интенсивного лечения.

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