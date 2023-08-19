Гендиректор «Единого заказчика» осмотрел ход восстановления больницы, парка и исторического центра в Мариуполе

В больнице ремонтируют пищеблок, станцию переливания крови и другие объекты. Фото: ППК «единый заказчик в сфере строительства»

Генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян осмотрел ход восстановления Мариуполя. Глава компании проверил ремонт исторического центра, Приморского парка и больницы интенсивного лечения, стационар которой рассчитан на 570 пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

— Больница интенсивного лечения – крупнейшее многопрофильное медучреждение Мариуполя, которое непрерывно принимает пациентов с самого начала СВО. Проходить лечение в стационаре больницы могут более 570 пациентов, работать – около 1000 врачей, — отметили в компании.

Специалисты «Единого заказчика» восстанавливают и ремонтируют пищеблок больницы, поликлинику и станцию переливания крови. Тем временем в Приморском парке возводят новые аллеи, благоустраивают детские площадки.

В Приморском парке благоустраивают аллеи, зоны отдыха и спортивные площадки. Фото: ППК «единый заказчик в сфере строительства»

— На Центральной аллее парка и Аллее детей войны завершаются работы по устройству нового дорожного покрытия, бордюров и уличного освещения. Также для жителей и гостей Мариуполя в парке прокладываются совершенно новые аллеи, которые откроются уже в сентябре, — заявили в компании.

В парке продолжается восстановление памятника «Бронекатер» и устройство новой смотровой площадки с видом на побережье Азовского моря.

Центру Мариуполя вернут исторический облик. Фото: ППК «единый заказчик в сфере строительства»

В историческом центре Мариуполя ремонтируют дома, пострадавшие в результате боевых действий. Несмотря на сильные повреждения, на большинстве зданий уже отремонтированы и усилены несущие конструкции. Фасады зданий также отреставрируют и вернут их исторический вид.

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