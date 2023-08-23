В Левобережном районе Мариуполя восстанавливают многоквартирный жилой дом. Фото: ДАН

Компания «РКС-НР» в Левобережном районе Мариуполя восстанавливают многоквартирный жилой дом. Здание серьезно пострадало во время боевых действий весной прошлого года. Сейчас строители успешно устранили последствия обстрелов и возгораний.

- Строители подрядной организации АО «Гражданпроект» Красноярского края успешно реализовали технические решения по восстановлению повреждённого конструктива здания, устранили последствия обстрелов и возгораний, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

Там добавили, что специалисты Красноярского края выполнили ремонт кровли, заменили двери и окна, реконструировали систему отопления. Также провели внутренние отделочные работы подъездов. На данный момент производится реконструкция фасадов здания.

Отметим, что работы ведутся при координации Минстроя России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства.

Напомним, что специалисты Фонда капитального ремонта Московской области восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя. Сейчас регион-шеф ведет монтаж системы отопления, горячего и холодного водоснабжения.

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