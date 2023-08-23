Денис Пушилин: На базе завода «Азовсталь» в Мариуполе запустят производство трамваев

В Мариуполе запустят производство трамваев и будут выпускать продукцию тяжелого машиностроения, заявил Пушилин

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР, секретарь реготделения «Единой России» Денис Пушилин озвучил пункты Народной программы. В нее входит запуск производства трамваев на базе завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также начало работы «Азовмаша» на оборонный комплекс.

— На базе завода «Азовсталь» вскоре запустят производство трамваев. К 2026 году там должны создать около 12,5 тысяч новых рабочих мест, — заявил Денис Пушилин.

Секретарь реготделения партии добавил, что сейчас в ДНР вынужденно приостановили деятельность более двух десятков предприятий в сфере металлургии и машиностроения. Их будут развивать с помощью привлечения инвестиций и грамотного управления.

За два ближайших года зарплата в промышленности должна вырасти вдвое. «Азовмаш» будет работать на оборонный комплекс, выпускать продукцию тяжелого машиностроения, — добавил Денис Пушилин.

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