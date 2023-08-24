Котельную «ЖМР-5» в Мариуполе сдадут в эксплуатацию в октябре 2023 года

В котельной «ЖМР-5» в Мариуполе забетонировано более 700 кв. метров фундамента. Фото: ППК «Фонд развития территорий»

В Мариупольской котельной «ЖМР-5» под контролем публично-правовой компании «Фонда развития территорий» забетонировали более 700 квадратных метров фундамента. Объект коммунальной инфраструктуры планируют закончить в октябре 2023 года, который обеспечит теплом жителей 40 многоквартирных домов, а также три социальных учреждения района. Об этом сообщает гендиректор компании Ильшат Шагиахметов.

- Под контролем наших специалистов завершено бетонирование фундамента площадью более 700 кв. метров, произведено усиление плит покрытия котельной и железобетонных колон, проводится кирпичная кладка стен, осуществляется устройство анкерной группы под фундамент одной дымовой трубы и армирование фундамента под другую, - отметил он.

Ильшат Шагиахметов добавил, что в Мариупольской котельной «ЖМР-5» заменят 3,4 километра сетей. Сейчас работы выполняются на 12 участках протяженностью более 1 км.

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