В Мариуполе разработают маршруты будущих экскурсий по городу

В Мариуполе приступили к разработке маршрутов будущих экскурсий по городу. Фото: ДАН

В Мариуполе приступили к разработке маршрутов будущих экскурсий по городу. Сейчас специалисты собирают всю необходимую информацию о состоянии памятников архитектуры и культурного наследия. Об этом сообщает администрация города.

- На сегодня в Мариуполе насчитывается порядка 300 памятников. Это монументы, мозаичные панно, мемориальные доски, бюсты, объекты и домостроения, которые представляют культурную ценность, а также курганы, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что сейчас в Мариуполе часть памятников находится на реставрации. Среди них – «Бронекатер», памятник Митрополиту Игнатию, Драмтеатр, дома со шпилями, дом доктора Гампера, здание индустриального техникума, гостиница Континенталь и другие.

Напомним, что специалисты планируют завершить реконструкцию Приморского парка в Мариуполе к сентябрю. Строители прикладывают максимум усилий для того, чтобы осенью мариупольцы и гости города смогли наслаждаться обновленной парковой зоной города

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