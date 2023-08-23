Работники городских предприятий и комбината имени Ильича помогут благоустроить Приморский парк в Мариуполе

В благоустройстве Приморского парка в Мариуполе участвуют практически все. Фото: ТГ/Моргун

В благоустройстве Приморского парка в Мариуполе участвуют практически все - помимо строителей и коммунальщиков, к работам по расчистке зеленых зон присоединились также работники городских предприятий и комбината имени Ильича. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что в данный момент над благоустройством Приморского парка дополнительно трудятся 170 человек.

- 70 работников муниципальных предприятий и 100 работников комбината имени Ильича вышли помочь строителям благоустроить зеленые зоны, - заявил мэр.

По словам градоначальника, в парке помимо покоса травы и спила сухостоя проводят обрезку сухих веток деревьев с помощью автовышек. Весь мусор складируют на специально отведенных участках и затем вывозят на полигон.

Тем временем строители работают над созданием комфортной смотровой площадки и спуска к морю, который обустроят в том числе и для маломобильных горожан.

- Темпы работ говорят о том, что первая очередь парка будет сдана в запланированные сроки, - говорит Моргун.

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