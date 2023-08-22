Специалисты планируют завершить реконструкцию Приморского парка в Мариуполе к сентябрю

Строители продолжают прокладывать в парке новые аллеи, обустраивать новые смотровые и детские площадки, а также спуск к морю. Фото: ТГ/Моргун

Работы по реконструкции Приморского парка в Мариуполе планируют завершить к осени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который вместе с руководителем Дирекции по развитию территорий ППК «Единый заказчик» Русланом Сагитовым и генеральным директором Фонда капитального ремонта Московской области Валерием Николовым проверил ход ремонтных работ.

Мэр уточнил, что на Центральной аллее и Аллее детей войны строители уже заканчивают укладывать новое дорожное покрытие и бордюры, а также монтировать наружное освещение. Памятник «Бронекатер» они тоже привели в порядок, в ближайшие дни начнут заливку отмостки. Кроме того, специалисты продолжают прокладывать в парке новые аллеи, устраивать новые смотровые площадки и спуск к морю, обустраивать детские игровые площадки.

- Строителям активно помогают наши коммунальщики - выкашивают траву в зеленых зонах, пилят и вывозят сухостой. Поручил МУП АГМ «Зеленстрой» активизировать работы и привлечь к ним больше людей, - заявил Моргун.

Градоначальник также подчеркнул, что в городе прикладывают максимум усилий для того, чтобы уже в сентябре жители и гости Мариуполя смогли насладиться обновленной территорией Приморского парка.

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