Специалисты из Забайкальского края и Республики Бурятия закончили ремонт школы ко Дню знаний в Старобешево ДНР

Старобешевская школа отремонтирована ко Дню знаний благодаря помощи Забайкалья и Бурятии. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Ко Дню знаний специалисты из Забайкальского края и Республики Бурятия закончили ремонт в Старобешевской школе. Регионы-шефы отремонтировали столовую и спортивный зал. Об этом сообщает министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- В здании заменили полы, лестницы, двери, окна, сантехнику и электропроводку. Облицевали внутренние помещения и фасад — его украшает новая яркая плитка. Теперь в школе есть просторные классы и светлые рекреации. Кроме того, отремонтировали столовую и спортивный зал, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Специалисты из Хабаровского края продолжает восстанавливать школу в Дебальцево. На данный момент они закончили работы по усилению стен и вертикальной планировке. Также ученики Шахтерска получили дневник российского школьника к новому учебному году. Он выполнен в голубом цвете с патриотической символикой.

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