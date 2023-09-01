Фото: Администрация города Шахтерска

Ученики Шахтерска получили дневник российского школьника к новому учебному году. Гуманитарный груз для детей передало Краснодарское региональное отделение Российского детского фонда. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Учащиеся общеобразовательных учреждений получили дневник российского школьника, который выполнен в голубом цвете с акцентом на патриотическую символику и показывает гордость за свою страну, - отмечают в мэрии.

Напомним, что временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил родителей, учителей и учеников с Днем знаний. В Республике новый учебный год начался в смешанном формате — часть детей вновь сядут за парты, часть — останется на дистанционной форме обучения из-за угрозы обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

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