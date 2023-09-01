В образовательной сфере ДНР открыто более двух тысяч вакансий

В школах ДНР ждут учителей, методистов, педагогов-организаторов — всего открыто более двух тысяч вакансий в образовательной сфере Республики (архивное фото) Фото: Мария ЛЕНЦ

В образовательной сфере Донецкой Народной Республики открыто более двух тысяч вакансий. В школах, вузах и других учреждениях ждут преподавателей, педагогов-организаторов и педагогов-психологов, воспитателей, методистов, а также делопроизводителей, медсестер, секретарей, водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра занятости.

— Многие детсады, школы, лицеи, училища, техникумы, вузы в ДНР отремонтированы к новому учебному году силами регионов-шефов, для них закупили учебные материалы, мебель, оборудование, учебники, спортинвентарь. Однако для большинства образовательных организаций открытым остаётся вопрос укомплектования кадрами. В базе данных службы занятости ДНР — сведения о более чем 2,2 тыс. вакансий в сфере образования, — заявили в организации.

РЦЗ добавили, что зарплата в образовательных организациях может достигать 47,5 тысяч рублей. Найти работу в школах, вузах и детсадах можно обратившись в центр занятости ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет проходить обучение в школах ДНР: ответы на главные вопросы

В школах ДНР прозвенел первый звонок 2023 (подробнее)