Денис Пушилин поздравил родителей, учителей и учеников с началом учебного года

Часть школьников ДНР вновь села за парты после продолжительного периода дистанционного обучения (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил родителей, учителей и учеников с Днем знаний. Новый учебный год в ДНР начался в смешанном формате — часть детей вновь сядут за парты, часть — останется на дистанционной форме обучения из-за угрозы обстрелов. Денис Пушилин заявил, что в регионе идет постоянный процесс улучшения условий обучения.

— Многие из наших детей после долгого обучения в дистанционном формате вновь сядут за парты, чтобы получать знания в стенах школы. Увы, не везде безопасность позволяет это сделать, и часть ребят продолжат учиться дистанционно. Но каков бы ни был формат обучения, я уверен: увлекательное путешествие в Страну знаний состоится, — заявил врио Главы Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что учебный процесс продолжается и совершенствуется благодаря учителям.

— Дорогие друзья! Пусть этот год будет самым обычным учебным годом, без каких-либо происшествий и неожиданностей. Но продуктивным, увлекательным и познавательным для каждого из вас! С Днем знаний! — добавил глава региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московская область восстанавливает детский сад в Центральном районе Мариуполя

В детском саду Центрального района Мариуполя Подмосковные строители занимаются усилением несущих конструкций (подробнее)