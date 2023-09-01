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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:30

Денис Пушилин поздравил родителей, учителей и учеников с началом учебного года

Врио Главы ДНР заявил, что многие дети после периода дистанционного обучения вновь сядут за парты в ДНР
Виктория ПОДАРОВА
Часть школьников ДНР вновь села за парты после продолжительного периода дистанционного обучения (архивное фото)

Часть школьников ДНР вновь села за парты после продолжительного периода дистанционного обучения (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил родителей, учителей и учеников с Днем знаний. Новый учебный год в ДНР начался в смешанном формате — часть детей вновь сядут за парты, часть — останется на дистанционной форме обучения из-за угрозы обстрелов. Денис Пушилин заявил, что в регионе идет постоянный процесс улучшения условий обучения.

— Многие из наших детей после долгого обучения в дистанционном формате вновь сядут за парты, чтобы получать знания в стенах школы. Увы, не везде безопасность позволяет это сделать, и часть ребят продолжат учиться дистанционно. Но каков бы ни был формат обучения, я уверен: увлекательное путешествие в Страну знаний состоится, — заявил врио Главы Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что учебный процесс продолжается и совершенствуется благодаря учителям.

— Дорогие друзья! Пусть этот год будет самым обычным учебным годом, без каких-либо происшествий и неожиданностей. Но продуктивным, увлекательным и познавательным для каждого из вас! С Днем знаний! — добавил глава региона.

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