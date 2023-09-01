Курская область отремонтирует школу в поселке Ялта ДНР до октября 2023 года

Специалисты Курской области продолжают ремонт школы в поселке Ялта. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Курской области продолжают ремонт школы в поселке Ялта. На данный момент строители полностью демонтировали старые полы. Об этом сообщает министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- За время ремонтных работ учебное заведение уже преобразилось до неузнаваемости. Строители полностью демонтировали старые полы, сейчас обновляют внутреннюю отделку и меняют коммуникации. До начала отопительного сезона планируют переоборудовать котельную под газообразное топливо, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что школа состоит из двух корпусов. Первый поострили в 1901 году, а второй — в 1970. Общая площадь объекта составляет три тысячи квадратных метров. Все работы специалисты планируют закончить до октября 2023 года.

Напомним, что ко Дню знаний специалисты из Забайкальского края и Республики Бурятия закончили ремонт в Старобешевской школе. В здании заменили полы, лестницы, двери, окна, сантехнику и электропроводку.

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