Южноуральцы до конца 2023 года восстановят здание пенсионного фонда в Волновахе

Челябинская область восстановит здание пенсионного фонда в Волновахе до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область планирует восстановить здание пенсионного фонда в Волновахе до конца 2023 года. На объекте работают как представители Южного Урала, так и местные специалисты. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

- В ходе работ выполнен демонтаж поврежденных элементов здания, восстановлены кирпичная кладка и перекрытия. Ведутся работы по отделке внутренних помещений и восстановлению инженерных систем здания, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в Волновахском пенсионном фонде рабочие из Челябинской области завершили установку оконных конструкций и монтаж скатной кровли. Общая площадь объекта составляет две тысячи квадратных метров.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области закончили ремонтные работы в Шахтерской школе №18. Перед началом учебного года регион-шеф завершил асфальтирование пришкольной территории.

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