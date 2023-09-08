Специалисты из Сахалинской области восстановили школу №18 в Шахтерске

Специалисты Сахалинской области восстановили школу в Шахтерске. Фото: Администрация города Шахтерска

Специалисты из Сахалинской области закончили ремонтные работы в Шахтерской школе №18. Перед началом учебного года регион-шеф завершил асфальтирование пришкольной территории. До этого на объекте отремонтировали спортивный зал, привели в порядок электропроводку и отопление. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- В учебном заведении при поддержке рабочей группы Сахалинской области отремонтировали спортивный зал, привели в порядок электропроводку и отопление, установили обновленное уличное освещение. Специалисты также оборудовали спорткомплекс с футбольной и баскетбольной площадками, пространством для занятий воркаутом, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что сахалинцы практически закончили годовой план ремонтных работ на социальных объектах Шахтерска. На данный момент регион-шеф готовит план работ на 2024 год.

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