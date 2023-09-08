Ленобласть восстановит 18 домов в Макеевке до конца сентября 2023 года

Подрядчики из Ленобласти восстанавливают 18 домов в Макеевке (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подрядчики из Ленинградской области до конца сентября 2023 года восстановят кровлю и окна на 18 домах по улице Туполева в Макеевке. Об этом сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- На сегодняшний день подрядчиками из Ленинградской области завершен демонтаж старого покрытия на всех объектах. На 16 домах выполнена стропильная система, на четырех объектах уложен профлист. Еще на четырех домах профлист уже в наличии. На следующей неделе ожидаем профлист еще на десять объектов, - отмечают в ведомстве.

В Минстрое ДНР добавили, что все восстановительные работы идут по графику. Первые объекты планируют закончить уже 10 сентября. Еще 13 домов - к 20 сентября и один объект - к 30 сентября.

Напомним, что специалисты Самарской области восстановили многоквартирный дом в Снежном, который был поврежден минометным обстрелом ВСУ 5 августа 2014 года. В прошлом году шеф-регион начал ремонтировать кровлю дома, в 2023 году - закончил внутридомовые инженерные работы.

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