Самарская область отремонтировала многоквартирный дом в Снежном

Специалисты Самарской области работают над восстановлением жилых домов в Снежном. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты Самарской области восстановили многоквартирный дом в Снежном, который был поврежден минометным обстрелом ВСУ 5 августа 2014 года. В прошлом году шеф-регион начал ремонтировать кровлю дома, в 2023 году - закончил внутридомовые инженерные работы. Об этом сообщает министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Представители шеф-региона завершают ремонтно-восстановительные работы дома №21 по улице Карапетяна. Дом был поврежден в ходе минометного обстрела ВСУ 5 августа 2014 года. В прошлом году строители отремонтировали кровлю, в текущем – заменили системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на объекте трудятся 11 человек, осталось завершить работы по восстановлению подпорных парапетов.

Напомним, что Челябинская область восстанавливает жилой дом в поселке Донское Волновахского района. На данный момент регион-шеф проводит отделочные работы, приступил к обшивке фасада.

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