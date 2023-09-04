Специалисты Ямала восстановили пять школ Волновахского района ДНР

Ямал к 1 сентября восстановил пять школ Волновахского района ДНР. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямала восстановили пять школ Волновахского района к новому учебному году. Чтобы успеть в срок, строители работали в несколько смен. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- В поселке Новотроицкое готовы вторая и четвертая школы. У зданий заменили кровлю, восстановили стены и фасад, внутри обновили все помещения и инженерные коммуникации, - отмечают в ведомстве.

Также строители из ЯНАО установили новые окна, заменили кровлю, инженерные системы в Прохоровской школе. В Хлебодаровке регион-шеф провел частичную замену системы теплоснабжения и кровли. Серьезный объем работ выполнили в учебном заведении поселка Вольное.

- Во всех школах кабинеты информатики, физики, химии, биологии и спортивные залы оборудованы техникой, мебелью, инвентарем. Здания готовы к отопительному сезону, - добавили в департаменте строительства ЯНАО.

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